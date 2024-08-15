Депутаты Заксобрания Кубани поддержали 43 федеральных законопроекта

На внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания рассмотрели 45 федеральных законопроектов. Из них 43 получили поддержку кубанских парламентариев, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Так, депутаты поддержали изменения в Жилищный кодекс России, касающиеся создания условий для управления многоквартирными домами, признанными аварийными или подлежащими сносу. Также парламентарии поддержали поправки, запрещающие передачу под усыновление детей в страны, где разрешена смена пола.

Кроме того, положительный отклик получили законопроекты, направленные на совершенствование процедуры изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения. Помимо этого, депутаты поддержали запрет на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

«Поддержанные нами 43 законопроекта ориентированы на правовое регулирование важных для государства и общества вопросов. И мы рассчитываем, что в ближайшее время они обретут статус законов и начнут работать на благо России и Кубани»,— прокомментировал принятые постановления председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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