Четверых краснодарцев обвиняют в покушении на мошенничество на 1,5 млн рублей

Жителям Краснодара предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Обвиняемые выяснили, что иностранный гражданин выращивает овощи на сельскохозяйственных полях в Красноармейском районе. Четверо краснодарцев сообщили мужчине, что имеют знакомых среди сотрудников ФСБ, и предложили стать посредниками при передачи им взятки. При этом они хотели присвоить деньги себе. Злоумышленники сказали потерпевшему, что ему нужно передать 1,5 млн руб., чтобы избежать возможных проблем с правоохранительными органами в случае нарушения им или его работниками закона, в том числе в миграционной сфере. Иностранец согласился, но сообщил о произошедшем в следственный комитет Краснодарского края.

6 июня в станице Старонижестеблиевской мужчина отдал подозреваемым 1,5 млн руб. В этот момент четверых краснодарцев задержали сотрудники УФСБ по краю.

Сейчас трое подозреваемых заключены под стражу, четвертый находится под домашним арестом. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления.

Алина Зорина

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