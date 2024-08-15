Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали из-за задержки рейса в Сочи

Авиакомпанию «ИрАэро» привлекли к административной ответственности за длительную задержку рейса в аэропорту Сочи из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в авиакомпании «ИрАэро». В результате было установлено, что в мае 2024 года авиакомпания задержала рейс в Сочи на 22 часа из-за поломки самолета, а также в Иркутске — на девять часов из-за отсутствия резервного воздушного судна. При этом перевозчик в обоих случаях не обеспечил своевременное размещение пассажиров в гостинице.

Прокуратура внесла руководителю авиакомпании представление. Также авиакомпанию оштрафовали по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг), однако сумма не уточняется.

Татьяна Ручкина

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