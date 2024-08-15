Что такое казначейские счета

Казначейские счета используются для контроля за целевым использованием бюджетных средств и защиты государственных интересов, поясняет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «Открытие казначейских счетов позволяет отслеживать движение денежных средств от момента выделения до их фактического расходования». Они также предоставляются при выделении субсидии или гранта, объясняет юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По словам госпожи Яковлевой, процесс открытия счета может быть достаточно сложным. В частности, могут потребоваться регистрационные документы компании, договоры с заказчиками, документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете, и т. д.