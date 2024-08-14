Хулиган в Сочи разбил окно в автобусе

Полиция Сочи ищет хулигана, который разбил окно в автобусе. Об этом УВД города сообщило в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД Сочи Фото: пресс-служба УМВД Сочи

На конечной остановке по улице Джапаридзе неизвестный в ходе конфликта разбил боковое стекло автобуса. Инцидент попал в объектив видеокамеры, установленной в салоне транспорта.

Сейчас сотрудники Хостинского отдела полиции устанавливают личность хулигана.

Михаил Волкодав

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