Хулиган в Сочи разбил окно в автобусе
Полиция Сочи ищет хулигана, который разбил окно в автобусе. Об этом УВД города сообщило в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба УМВД Сочи
На конечной остановке по улице Джапаридзе неизвестный в ходе конфликта разбил боковое стекло автобуса. Инцидент попал в объектив видеокамеры, установленной в салоне транспорта.
Сейчас сотрудники Хостинского отдела полиции устанавливают личность хулигана.
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