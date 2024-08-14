В Краснодаре на автоскладе на улице Путевой пожарные тушат загоревшийся мусор

В Краснодаре на ул. Путевой пожарные тушат загоревшийся на 400 кв. м мусор. Об этом сообщает ГУМЧС по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным одного из местных Telegram-каналов, возгорание произошло на территории автосклада возле ангаров на ул. Путевой. Сообщается, что есть риск того, что огонь может перекинуться на постройки и жилые дома.

В 17:36 пожар был локализован.

Михаил Волкодав

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