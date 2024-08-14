Краснодар отправил в Курскую область 30 тонн гуманитарной помощи

Краснодар отправил жителям Курской области, пострадавшим от боевых действий, 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Он сообщил, что в течение недели волонтеры, общественники и благотворительные фонды собирают необходимые вещи для тех, кто остался без крова. Курянам, чьи дома пострадали, а также тем, кто эвакуировался на безопасные территории, отвозят одежду, обувь, воду, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуду и бытовую технику.

Сбор ежедневно продолжается во всех округах города.

Всего, по данным региональных властей, со всей Кубани в приграничье отправлено более 70 тонн продуктов и вещей первой необходимости.

Михаил Волкодав

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