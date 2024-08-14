Краснодар отправил в Курскую область 30 тонн гуманитарной помощи
Краснодар отправил жителям Курской области, пострадавшим от боевых действий, 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов в Telegram.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Он сообщил, что в течение недели волонтеры, общественники и благотворительные фонды собирают необходимые вещи для тех, кто остался без крова. Курянам, чьи дома пострадали, а также тем, кто эвакуировался на безопасные территории, отвозят одежду, обувь, воду, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуду и бытовую технику.
Сбор ежедневно продолжается во всех округах города.
Всего, по данным региональных властей, со всей Кубани в приграничье отправлено более 70 тонн продуктов и вещей первой необходимости.
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