Контент-мейкер Андрей Помидорров: блогеры начинают осваивать RuTube без прорывов

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Аудитория столкнется с трудностями при выборе замены YouTube, считает владелец Telegram-каналов «Краснодача», «Сарказм Помидоррова» и «Дикий Юг» Андрей Помидорров. По словам контент-мейкера, продукт компании Google обеспечивает доступ к разноплановой информации и развлечениям в одном месте. Это мульфильмы, обучающие передачи, интервью, концерты.

«И главное, там удобная навигация и качественная рекомендация. Пока он есть, смотрю с телефона»,— рассказал эксперт.

Позиционирующий себя как замена YouTube российский видеохостинг RuTube, по его мнению, пока не предоставляет такого разнообразия и удобства. «Если с мультиками там еще нормально, то что касается интервью и обучающих видео, все плохо. И понятно, что кое-что там не появится никогда», — отметил Андрей Помидорров.

По его словам, блогеры начинают осваивать RuTube без прорывов: у них вызывает трудности администрирование канала и модерация видео. В результате многие создатели роликов забрасывают созданные каналы.

Кроме того, на RuTube зрители заметили пиратский контент. Его наличие вызовет недовольство стриминговых платформ, таких как «Кинопоиск» или Okko, полагает эксперт.

Обсуждения в обществе блокировки YouTube начались после заявления депутата Госдумы, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна о замедлении в работе YouTube на 70%. С начала августа пользователи на Кубани столкнулись с практически полным отсутствием загрузки видео на платформе.

Анастасия Кузнецова

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