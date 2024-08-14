В ДТП под Геленджиком погиб водитель и пострадали трое детей

Под Геленджиком, вблизи села Тешебс, на трассе «Дон» вечером 14 августа произошла авария. Один человек погиб, четверо человек пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водитель «ВАЗ 21041-30» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Nissan. Инициатор аварии погиб, и еще четверо пассажиров иномарки были травмированы, в том числе трое детей (1, 7 и 11 лет). Им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алина Зорина

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