На Кубани пройдет турнир по пляжному футболу

В поселке Пересыпь Темрюкского района 16–18 августа пройдут открытые соревнования серии Южной межрегиональной ассоциации пляжного футбола (ЮМР АПФ) за трофеи Кубка ОТЭКО. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Соревнования пройдут в рамках регионального проекта, направленного на поддержку инициатив развития и популяризации пляжных видов спорта в Краснодарском крае. В турнире будут участвовать 23 команды (10 мужских и 13 детских) из Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя, Сальска, Анапы, Усть-Лабинска, Темрюка, Тамани.

У взрослых за главный трофей поспорят «Детонатор» (Севастополь), основная и молодежная команды ПФК «Краснодар-ЮМР», «Вилладжио» (Краснодар), «Центральный парк» (Ростов-на-Дону), «Акватория» (Тамань), «Скиф» (Темрюк), MEDIA-CSKA (Усть-Лабинск), «Васко да Гама» (Тамань) и «Синеморцы» (Анапа). На песок выйдут «пляжники», имеющие опыт игры за национальные сборные — России и Бразилии. В частности, в составе ПФК «Краснодар-ЮМР» сыграет бразилец Сикинья, который является лучшим бомбардиром бразильской «молодежки» и в составе своей национальной сборной побеждал на престижном международном турнире Neom Beach Soccer Cup.

В рамках Детской лиги будут соревноваться юные футболисты Академии ПФК «Краснодар-ЮМР», СШ «Олимп» (Анапа), «Сокол», «Быки», «Скиф» (Темрюк), «Акватория» (Тамань), «Искра» (ст. Анапская), «Детонатор» (Севастополь), «Сокол» (Старотитаровская), «Черноморец» (Тамань) и «Легион» (Сальск).

Кроме того, на турнире состоится «Гала-матч ЮМР АПФ». В нем сыграют медийные команды Кубка ОТЭКО. На песок выйдут титулованные спортсмены, журналисты, блогеры и ветераны спорта.

Михаил Волкодав

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