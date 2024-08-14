В горах Сочи представили культуру и быт народов равнинного Дагестана

На курорте «Роза Хутор» в этнопарке «Моя Россия» открылась выставка, посвященная культуре и быту народов равнинного Дагестана. Посетители смогут увидеть экспонаты из фондов национального музея Республики Дагестан, представляющие кумыков, ногайцев и терских казаков, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор» Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

Среди представленных экспонатов — сундук кумыкской невесты, ногайские вышитые ковры и предметы из дома терских казаков. Также можно увидеть национальные костюмы, например, массивные браслеты терских казаков с христианской символикой и кумыкская женская шуба, подбитая мехом хорька и украшенная золотым позументом.

Выставка в этнопарке «Моя Россия» продлится до конца года. В следующем году на смену ей придет экспозиция, посвященная татам, лакцам и азербайджанцам, проживающим в Дагестане.

Мария Удовик

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