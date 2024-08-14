Культуру и быт народов равнинного Дагестана представили на «Роза Хутор»

Уникальные женские костюмы и предметы традиционного быта кумыков, ногайцев и терских казаков из музейных фондов Республики можно увидеть на выставке в этнопарке «Моя Россия»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Экспозиция расположилась в павильоне «Кавказ». На ней собрано более 300 экземпляров из фондов национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи — уникальные фотографии из краеведческих экспедиций XIX века, предметы быта, живописные работы и многое другое.

— Выставка в этнопарке «Моя Россия» проходит в рамках масштабного проекта «Страна одна. Народов много». В республике проживают представители 32 народностей, говорящих более чем на 70 диалектах. Экспозиция знакомит посетителей с жизнью народов равнинного Дагестана — кумыков, ногайцев и терских казаков,— рассказала главный хранитель национального музея Дагестана по фондам Заира Кильдеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Посетители выставки могут заглянуть в сундук кумыкской невесты, посмотреть на уникальные ногайские вышитые войлочные ковры киисы или зайти в дом терских казаков, где можно увидеть старинные зеркала, мебель, домотканные половики и стол покрытый изящной скатертью с вышитыми подзорами.

— Особый интерес на выставке вызывают национальные костюмы народов равнинного Дагестана. Например, представлены массивные браслеты терских казаков с символами христианства. Есть на выставке уникальная кумыкская женская шуба. Она выполнена из бархата-махмара, полностью подбита и оторочена мехом хорька, расшита золотым позументом. Если жених преподносил девушке такой наряд, он был настоящим миллионером. Стоимость такой шубы можно сравнить с ценой за пару домов или три-четыре коровы. Костюмы девушек-ногаек богато украшены серебром. В свадебных нарядах вес металла достигал 16 килограммов,— поделилась Заира Кильдеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Выставка, посвященная истории и культуре народов равнинного Дагестана в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор», будет работать до конца года ежедневно с 10:00 до 21:00. На смену ей придет экспозиция о татах, лакцах и азербайджанцах, проживающих в Дагестане.

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «РозаХутор», ОГРН 1037702012952, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 34, строение 1