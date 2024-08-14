На Кубани с начала года открыли более 219 объектов потребсферы

С начала 2024 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 219 объектов потребительской сферы, включая 183 объекта розничной торговли, 15 — по ремонту и обслуживанию автомобилей, 13 — бытового обслуживания и пять — общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

Общая площадь всех открытых объектов составила более 100 тыс. кв. м. Одними из наиболее крупных объектов стали торгово-административное здание в Краснодаре, а также магазины в Белоглинском, Северском и Белореченском районах.

Всего на Кубани расположены более 90 тыс. объектов потребительской сферы. По итогам 2023 года их оборот составил 5,8 трлн руб. Около 77 млрд руб. перечислили предприятия в бюджет Краснодарского края — это первое место по отчислениям среди всех отраслей экономики региона.

Алина Зорина

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