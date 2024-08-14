В России запустили социальную рекламу безопасной езды на самокатах

Социальная акция «Правила для всех», посвященная соблюдению ПДД на электросамокатах, запущена в Санкт-Петербурге, Москве и еще 13 городах России, сообщает оператор кикшеринга Whoosh. На билбордах размещены пластилиновые персонажи, которые в доступной форме напоминают, как водить электросамокаты по правилам, несмотря на любые обстоятельства.

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Герои рекламы напоминают о пяти основных правилах:

спешивайтесь на пешеходном переходе;

будьте внимательны к пешеходам;

не катайтесь вместе на одном самокате;

не давайте самокат ребенку;

не бросайте самокат где попало.

Слоган «Правила для всех» означает, что в ПДД нет исключений ни для кого. С помощью мультяшных персонажей, которым не мешают соблюдать правила ни щупальца, ни «природный магнетизм», сервис демонстрирует, что ПДД нужно уважать при любых обстоятельствах.

В кампании задействованы более чем 250 рекламных поверхностей в 15 городах России, а также онлайн-площадки.

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