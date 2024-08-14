В Крыму проведут утилизацию боеприпасов

Сегодня, 14 августа, на территории крымского сельского поселения Октябрьское будут слышны громкие звуки из-за плановой утилизации боеприпасов. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Республики Крым Василий Грабован в своем Telegram-канале.

Работы запланированы на 13:00. Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Утилизацию боеприпасов в Крыму проводили также 13 августа.

Алина Зорина

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