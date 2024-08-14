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Двое жителей Тихорецка пострадали при пожаре в доме

Вчера, 13 августа, в частном доме Тихорецка по ул. Кооперативная произошел пожар. Двоих человек спасли из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 12:04 по мск диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на место огнеборцы установили, что площадь возгорания составляет 20 кв. м. В 12:34 огонь удалось полностью ликвидировать.

Двое человек получили ожоги. Пожар тушили восемь специалистов МЧС и две единицы техники.

Алина Зорина

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