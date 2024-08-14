Губернатор Кубани вошел в топ-10 рейтинга упоминаемости в Telegram

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял седьмое место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram в июле. За месяц губернатор Кубани поднялся на шесть пунктов, сообщают информационное телеграм-агентство «Телестрим» и аналитический центр «Г.У.Р.У.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего Вениамин Кондратьев упоминался за месяц в Telegram более 10,3 тыс. раз. Больше всего имя главы Кубани каналы соцсети указывали, публикуя информацию о погибшем при атаке дронами ВСУ парома в порту Кавказ. Другими темами, где часто упоминался господин Кондратьев, стали: пострадавшие при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск, перекрытие улицы Краснодара в знак протеста из-за длительного отключения водо- и электроснабжения. Тогда же Вениамин Кондратьев связал перебои с электричеством с проблемами на Ростовской АЭС. Кроме того, в список тем вошли лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском и планы по строительству завода по производству серобетона.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оказался на 13-м месте рейтинга, спустившись на семь позиций. У него зафиксировано 7,5 тыс. упоминаний. Глава Крыма Сергей Аксенов поднялся на пять строчек и занял 19-е место с 6,3 упоминаниями. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потерял 16 позиций и оказался на 86-м месте — 853 упоминания.

Неизменным лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин (30,8 тыс. упоминаний). На втором месте — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (22,3 тыс.), на третьем — глава Чечни Рамзан Кадыров (16,1 тыс.).

Татьяна Ручкина

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