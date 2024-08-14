Ипотечный портфель Банка «Кубань Кредит» превысил 33 млрд рублей

Ипотечный портфель Банка «Кубань Кредит» в период с января по июль 2024 года достиг отметки в 33,15 млрд рублей.

Фото: freepik.com

С начала года, по состоянию на 1 августа, клиенты банка заключили 1555 ипотечных кредитных договоров, общий объем которых составил 6,6 млрд руб.

Основными драйверами роста стали программы «Ипотека по-семейному», в ее рамках было оформлено 506 договоров на сумму 2,08 млрд руб., и «Сельская ипотека», где было заключено 510 договоров на общую сумму 2,55 млрд руб.

По итогам первого полугодия Банк «Кубань Кредит» занимает 17-ю позицию в «ТОП-20 банков по объему ипотечного портфеля», согласно исследованию аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Подробная информация об ипотечных продуктах — на сайте и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram

https://kk.bank/. КБ «Кубань Кредит» ООО

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года