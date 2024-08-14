Краснодарский край вошел в лидеры по количеству сыроваров

Количество сыроваров на Кубани, по данным исследований маркетплейса «Свое Родное», составило около 3%. В топ-5 регионов по сыроварению вошли Москва и Московская область (10,9%), Республика Дагестан (4%), Нижегородская (3,7%), Новосибирская (3%) и Тверская (2,8%) области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас на платформе «Свое Родное» зарегистрировано более 1 тыс. товаров из 78 регионов страны. По данным исследования, наименьшее число мастеров сыроварения насчитывается в Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях (по 0,1%).

На территории ЮФО и СКФО сыроварением преимущественно занимаются мужчины как владельцы сыроварен или целые семьи. Соотношение мужчин и женщин в этом деле в среднем составляет 70 на 30% в зависимости от региона. При этом число женщин — производителей сыра преобладает в Волгоградской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Подмосковье.

По данным экспертов, средний возраст сыроваров 35–40 лет. Около 15% — мастера от 60 лет, которые при выходе на пенсию решают заняться новым делом. Самый небольшой процент приходится на молодых фермеров 25–30 лет — 7%, но, согласно тенденциям, интерес к этому делу у более молодой категории растет.

Алина Зорина

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