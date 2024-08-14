Краснодарская компания «Апрель» юридически переселилась в Северский район

ООО «Апрель», учрежденное предпринимателем Валерием Чагиным, сменило юридический адрес. Изменения отображены в системе «СПАРК-Интерфакс». Компания переехала из Краснодара в станицу Смоленскую Северского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Апрель» зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. Бенефициаром является Валерий Чагин. Компания специализируется на оптовой неспециализированной торговле, в перечне лицензий присутствует разрешение на производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей, а также различных видов медоборудования. Выручка компании по итогам 2023 года составила 813 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.

Юридической смене геолокации предшествовало сообщение о том, что власти Кубани заключили соглашения с ООО «Апрель» и ООО «ОРТО-Маркет» о создании в Северском районе производственного кластера по выпуску импортозамещающей продукции медицинского назначения и производству комплектующих для протезно-ортопедической отрасли на общую сумму почти 2 млрд руб. Протокол о намерениях подписали в рамках ПМЭФ-2024.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, первое высокотехнологичное производство комплектующих для протезов запустят в станице Смоленской Северского района, где на сегодняшний день уже построено здание завода. «Это будет первое в крае предприятие, выпускающее комплектующие для протезов, зависимость от импорта которых, по сегодняшним оценкам, составляет 65%»,— отметил вице-губернатор региона Александр Руппель. Учредитель компании «Апрель» Валерий Чагин подчеркнул, что планируется полностью покрыть потребности медицинских учреждений ЮФО.

Наталья Решетняк

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