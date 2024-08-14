Жителя Крыма осудили на 10 лет за передачу наркотика подростку

В Черноморске суд признал виновным местного жителя, который передал подростку наркотик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что обвиняемый нашел в заброшенном доме сверток с гашишем и оставил его себе. Позже мужчина увидел компанию подростков, распивающих спиртное, и одному из них предложил употребить наркотик вместе. Молодой человек согласился.

Суд приговорил крымчанина к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Алина Зорина

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