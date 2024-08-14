На трассе Джубга — Сочи в ДТП с автобусом пострадали два человека

Утром 14 августа на трассе между Джубгой и Сочи в Туапсинском районе Кубани произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла около 6 утра. Приезжий водитель из Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». В результате удара маршрутка опрокинулась.

По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет. Двух пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram