Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе Джубга — Сочи в ДТП с автобусом пострадали два человека

Утром 14 августа на трассе между Джубгой и Сочи в Туапсинском районе Кубани произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла около 6 утра. Приезжий водитель из Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». В результате удара маршрутка опрокинулась.

По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет. Двух пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...