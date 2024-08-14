В Новороссийске пройдут учения со стрельбой

Новороссийская военно-морская база проведет учения со стрельбами на территории акватории порта 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Провести мероприятия планируют с 15:00 до 18:00. Будут отрабатываться действия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации.

Алина Зорина

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