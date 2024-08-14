В Сочи увеличат площадь особо охраняемых природных территорий

В Сочи планируют включить в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) еще два объекта. Среди перспективных участков находятся Раздольненский лесопарк и роща в селе Чемитоквадже, сообщает в своем Telegram-канале мэр курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«С экспертами Экологического совета сейчас готовим необходимые документы. Как только территории получат охранный статус, площадь городских ООПТ значительно увеличится»,— отметил господин Прошунин.

По инициативе кубанского экспертного совета по ООПТ на курорте разработали «дорожные карты» по формированию новых территорий для придания им особого охранного статуса. Сейчас в Сочи девять особо охраняемых природных территорий, из которых около 30 га парков, лесных массивов и рощ в черте города.

Нурий Бзасежев

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