В Сочи ищут «искателя идеальных домов», который будет заниматься подбором недвижимости на курорте. Специалисту готовы предложить от 550 тыс. до 920 тыс. руб. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Открыта вакансия оператора алмазного сверления с зарплатой от 130 тыс. руб. От кандидата потребуют опыт работы в аналогичной должности, а также готовность к командировкам по ЮФО. Работодатель предоставляет бесплатное питание и проживание.

В Адлере требуется врач анестезиолог-реаниматолог с доходом до 200 тыс. руб. Основные обязанности включают анестезиологическое сопровождение в стоматологии, консультации пациентов и работу с наркозно-дыхательной аппаратурой. Кандидат должен иметь действующий сертификат по анестезиологии и реаниматологии, интернатура или ординатура, медицинская книжка, знание и владение современной анестезиологической и реанимационной аппаратурой.

В пapк в Адлере требуется смoтритeль зa животными, которому готовы платить от 70 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит осуществлять уxoд зa животными (альпаки, ламы, козы и крoлики).

Также в Сочи ищут финансового директора в строительную компанию с зарплатой от 200 тыс. руб. Будущему сотруднику предстоит контролировать соблюдение финансовой дисциплины, взаимодействовать с кредитными организациями и разрабатывать финансовые планы. Требуется профильное высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Мария Удовик

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