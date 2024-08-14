На Кубани прогнозируют грозовые дожди

В Краснодарском крае в течение 14 августа ожидаются грозовые дожди. Такой прогноз публикует центр погоды «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Погода в Краснодарском крае будет определяться тыловой частью далекого циклона, с центром над Южным Уралом. Он, как отмечают синоптики, направит воздушные потоки над регионом на северные румбы, вместе с которыми придут холодные воздушные массы и очаги грозовых дождей.

Температура воздуха на Кубани составит +28…+30°. Ветер будет 5–10 м/с. В четверг осадков не ожидается, температура составит +29…+31°.

Как ранее прогнозировал Краснодарский ЦГМС, днем в столице Кубани пройдет кратковременный дождь с грозой.

Татьяна Ручкина

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