На Кубани прогнозируют грозовые дожди
В Краснодарском крае в течение 14 августа ожидаются грозовые дожди. Такой прогноз публикует центр погоды «Фобос».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Погода в Краснодарском крае будет определяться тыловой частью далекого циклона, с центром над Южным Уралом. Он, как отмечают синоптики, направит воздушные потоки над регионом на северные румбы, вместе с которыми придут холодные воздушные массы и очаги грозовых дождей.
Температура воздуха на Кубани составит +28…+30°. Ветер будет 5–10 м/с. В четверг осадков не ожидается, температура составит +29…+31°.
Как ранее прогнозировал Краснодарский ЦГМС, днем в столице Кубани пройдет кратковременный дождь с грозой.
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