В сочинском селе Верхний Юрт повышают устойчивость системы водоснабжения

В селе Верхний Юрт Хостинского района Сочи устраняют утечки и предотвращают возможные аварии. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи

Специалисты водоканала выявили несколько утечек на поквартальных трубопроводах по улице Абовяна, включая аварии на частных сетях. Владельцы частных домовладений долгое время игнорировали проблему, не обращая внимания на подтопления дорог и слабое давление воды у соседей. Однако ситуация изменилась после вмешательства инспекторов СКИР, которые вынесли предостережение об отключении домов от водоснабжения до устранения нарушений.

Аварийная бригада водоканала обнаружила еще одну скрытую утечку на одном из перекрестков села, которая могла бы привести к перебоям с водоснабжением для сотен домов на нескольких улицах. Специалисты оперативно провели разрытие аварийного участка и необходимые сварочные работы, обеспечив устранение проблемы без отключения водоснабжения для жителей.

Мария Удовик

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