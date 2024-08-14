В Анапе 14 августа запретили использовать надувные плавсредства и катамараны

Сегодня, 14 августа, в Анапе вводится запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

Запрет вводится в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. Управление гражданской обороны и защиты населения просит анапчан и гостей курорта быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности.

Ранее в Анапе вводили запрет на купание в море из-за донного течения и шторма.

Татьяна Ручкина

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