В Анапе 14 августа запретили использовать надувные плавсредства и катамараны
Сегодня, 14 августа, в Анапе вводится запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
Фото: Тат Гаспарян
Запрет вводится в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. Управление гражданской обороны и защиты населения просит анапчан и гостей курорта быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности.
Ранее в Анапе вводили запрет на купание в море из-за донного течения и шторма.
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