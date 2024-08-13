Суд обязал администрацию района в Курганской области убрать незаконные свалки

По требованию прокуратуры Половинского района Курганской области местный суд возложил на муниципалитет обязанность ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки сотрудники прокуратуры обнаружили в селе Половинное две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Ведомство подало административный иск о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления в части непринятия мер по ликвидации несанкционированных свалок. Суд требования удовлетворил.

Решение не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.

Виталина Ярховска