Эксперты выяснили, куда жители Сочи отправятся на Новый год

Жители Сочи демонстрируют значительный интерес к ранним бронированиям отелей и апартаментов на новогодние праздники. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Мурманск и Пятигорск. Об этом стало известно из исследования «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По данным сервиса, сочинцы в среднем бронируют средства размещения за 198 дней до поездки. При этом стоимость ночи в отеле составляет около 10,9 тыс. руб.

Доля ранних бронирований в июле 2024 года в четыре раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нурий Бзасежев

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