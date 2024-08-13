Эксперты выяснили, куда жители Сочи отправятся на Новый год
Жители Сочи демонстрируют значительный интерес к ранним бронированиям отелей и апартаментов на новогодние праздники. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Мурманск и Пятигорск. Об этом стало известно из исследования «Яндекс Путешествия».
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
По данным сервиса, сочинцы в среднем бронируют средства размещения за 198 дней до поездки. При этом стоимость ночи в отеле составляет около 10,9 тыс. руб.
Доля ранних бронирований в июле 2024 года в четыре раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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