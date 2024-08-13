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Глава СКР взял на контроль дело о качестве дороги между двумя селами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы жительницы Челябинской области на качество дороги между двумя селами в Октябрьском районе. Доклад представит руководитель регионального управления СК РФ Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобу челябинка разместила в комментариях официального аккаунта приемной главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, на участке дороги, соединяющем села Боровое и Чудиново, нет твердого покрытия. При этом по ней почти ежедневно передвигается школьный автобус. Кроме того, жители указанных населенных пунктов вынуждены добираться в Челябинск по объездной дороге. Их обращения в компетентные органы результата не принесли.

По данному факту в управлении СК РФ по Челябинской области начата процессуальная проверка.

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