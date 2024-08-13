Число объявлений о продаже подержанных машин в Челябинской области выросло на 34%

В Челябинской области продавцы в июне разместили на 34% больше объявлений о продаже подержанных машин, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Дром».

При этом самих продаж в январе-июне 2024 года было меньше на 8,6% по сравнению с первым полугодием 2023 года, а средняя цена подержанного автомобиля выросла на 21,4%, с 795 тыс. руб. до 965 тыс. руб.

Самой популярной машиной у челябинцев осталась LADA Priora. Несмотря на увеличение стоимости на 27%, ее продажи уменьшились только на 3,5%. На втором месте – LADA Granta. Ее стали покупать чаще на 23%, а цена повысилась на 21,4%. В пятерку также вошли LADA 2114 Samara, Kia Rio и LADA Kalina.

В антитопе падения продаж – Nissan X-Trail (их количество снизилось на 27,5%), LADA 2109 (-27%), Mitsubishi Lancer (-23,3%), LADA 2110 (-21,7%) и Nissan Qashqai (-21,1%). Примечательно, что среди автомобилей, подорожавших за год сильнее всего, есть LADA 2109 и LADA 2110. Их цены увеличились на 64,8% и 44,5% соответственно.

Виталина Ярховска