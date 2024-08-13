В Сочи усилили борьбу с насекомыми-вредителями на растениях

В Сочи продолжается плановая обработка растений, включая пальмы, от карантинных насекомых-вредителей. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Пальмам на курорте уделяют особое внимание — их обрабатывают шесть раз в год, а остальные зеленые насаждения — четыре раза. Специалисты обработали уже объекты образования, санаторно-курортного комплекса, здравоохранения и спорта, а также общественные городские территории.

Кроме того, была проведена обработка растений от американской белой бабочки в Центральном районе города. Отмечается, что состав препарата безопасен для людей и животных.

Регулярная обработка растений от насекомых проводится во всех районах Сочи. Ранее стало известно о завершении третьего этапа обработки пальм.

Нурий Бзасежев

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