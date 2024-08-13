Поезд Адлер — Калининград изменил маршрут, исключив Курскую область

Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о внесении изменений в маршруты поездов, следующих через территорию Курской области. Как сообщает пресс-служба компании, в частности, схему движения изменили у поезда №360/359 Адлер — Калининград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Пассажирский поезд №360/359 Адлер — Калининград в период с 13 по 18 августа не будет заезжать на станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля. Аналогичные изменения затронут и обратный маршрут поезда с 13 по 19 августа.

Кроме того, изменится схема движения поезда №141/142 Курск — Москва. Составы, отправляющиеся из Курска с 14 по 20 августа и из Москвы с 14 по 19 августа, не будут заезжать на станции Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские.

Пассажиры, планировавшие поездки на этих маршрутах, будут уведомлены о внесенных изменениях через SMS-сообщения. Возврат билетов возможен без дополнительных сборов и комиссий.

Нурий Бзасежев

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