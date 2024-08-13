За неделю в Сириусе пресекли 286 нарушений ПДД

Правоохранительные органы провели проверки на дорогах федеральной территории Сириус, выявив 286 нарушений ПДД за последнюю неделю. Особое внимание уделили водителям с несанкционированной тонировкой, неправильной парковкой и управлением транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ОВД Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОВД Сириуса Фото: Пресс-служба ОВД Сириуса

Автоинспекторы зафиксировали 10 автомобилей с чрезмерно затонированными стеклами. За несоблюдение требований дорожной разметки при поворотах налево и разворотах вынесли 28 постановлений. Наиболее распространенным нарушением оказалась неправильная парковка: 105 водителей оштрафовали за остановку под запрещающим знаком, а семь — за парковку на пешеходных переходах. В 116 случаях автомобили пришлось эвакуировать.

Также в Сириусе задержали водителя, у которого не было водительских прав, и двух автомобилистов, которых ранее лишали прав. Троих водителей поймали в состоянии алкогольного опьянения, двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного из нарушителей, чьи действия подпадают под ст. 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения), возбуждено уголовное дело.

Инспекторы ГАИ обратили внимание на новую категорию участников дорожного движения — пользователей СИМ. 21 административный штраф наложили на граждан, управляющих этими средствами передвижения с нарушением ПДД.

Мария Удовик

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