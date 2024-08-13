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В Челябинской области на содержание автомобильных мостов направят 1,5 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на содержание мостов автомобильных региональных и муниципальных дорог. Начальная стоимость контракта составила свыше 1,5 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо проводить регулярные осмотры мостовых сооружений, обслуживать их в целях обеспечения сохранности и организации дорожного движения, а также обеспечивать бесперебойное движение транспортных средств.

Также в обязанности исполнителя входит организация дежурств специалистов во время ледохода и паводка. При выявлении каких-либо повреждений подрядчик должен запланировать и провести необходимые ремонтные работы. Всего необходимо контролировать состояние 301 моста. Сумма контракта будет выплачиваться в 18 этапов. Выполнять работы необходимо с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 августа. Итоги подведут 30 августа.

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