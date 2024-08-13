Главой челябинского управления СК стал Алексей Колбасин

На должность руководителя управления Следственного комитета России по Челябинской области назначен полковник юстиции Алексей Колбасин. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Алексей Колбасин ранее работал заместителем начальника управлений СК РФ по Свердловской и Нижегородской областям. В апреле 2023 года он начал работать в челябинском отделении СК заместителем руководителя, после чего в декабре того же года Алексея Колбасина перевели в Самарскую область на должность главы следственного управления.