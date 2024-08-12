Земля разволновала термы

В Челябинской области суд отказал в требованиях ООО «Баден-Баден Екатеринбург» к региональному управлению Росимущества. Компания просила признать незаконным отказ в продлении срока аренды участка в селе Еткуль. На решение суда повлияли экологические нарушения при строительстве объектов на территории памятника природы — Еткульского бора. Эксперты считают, что собственник участка не сможет остановить работу термального комплекса, однако судебные разбирательства могут затянуться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Термальный курорт «Баден-Баден» был открыт в 40 км от Челябинска в 2015 году

Фото: Пресс-служба «Баден-Баден» Термальный курорт «Баден-Баден» был открыт в 40 км от Челябинска в 2015 году

Фото: Пресс-служба «Баден-Баден»

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил требования ООО «Баден-Баден Екатеринбург» о признании незаконным отказа регионального управления Росимущества в продлении на три года срока действия договора аренды земельного участка в Еткульском районе, где сейчас расположен один из филиалов термального комплекса «Баден-Баден». Соответствующее заявление истец подал в суд еще в начале июня 2023 года. В качестве третьих лиц в деле участвовала прокуратура Челябинской области, а также директор ООО «Уральские горячие источники “Баден-Баден”» Евгений Кононов.

Участок, вызвавший споры, находится в селе Еткуль, на территории бывшей базы отдыха «Лесная сказка». Его общая площадь составляет 52,4 тыс. кв. м. Участок расположен на территории памятника природы — Еткульского бора. В 2009 году его на 49 лет арендовало ООО «Уралсвязьинформ». Правопреемник компании ОАО «Ростелеком» передал в 2015 году права арендатора «Баден-Баден Екатеринбург». Спустя восемь лет компания обратилась к управлению Росимущества с просьбой продлить договор аренды на три года, однако ведомство отказало в заключении соглашения.

Обоснованием отказа стал тот факт, что на территории природного памятника были возведены постройки без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Установлено, что арендатор без согласия собственника построил два гостевых дома, один из которых принадлежит Евгению Кононову, двухэтажный гараж, бассейн и баню.

В постановлении суда также сказано, что на основе действующего договора с «Уралсвязьинформ» срок аренды указанного земельного участка заканчивается 14 сентября 2058 года, поэтому оснований для его продления нет. Учитывая эти факторы, суд отказал в удовлетворении требований ООО «Баден-Баден Екатеринбург».

“Ъ-Южный Урал” запросил официальный комментарий у представителей сети «Баден-Баден» о том, как повлияет решение суда на дальнейшую деятельность компании, а также о том, зачем организация обратилась за продлением договора аренды. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Факт строительства объектов без положительного заключения экологической экспертизы был выявлен в 2023 году. ООО «Баден-Баден Екатеринбург» ранее пыталось признать незаконным отказ в регистрации гостевого дома на указанном участке в Еткульском районе, который выдало управление Росреестра по Челябинской области. Сначала суд удовлетворил требования собственника. Однако ведомство подало апелляционную жалобу, в ходе рассмотрения которой было выявлено нарушение. Согласно документам суда, бывший собственник участка ОАО «Ростелеком» утвердил проект реконструкции пионерского лагеря «Лесная сказка», согласовав его с министерством по радиационной и экологической безопасности региона. Таким образом, новый арендатор должен был использовать земельный участок с учетом ограничений. В результате решение первой инстанции было отменено. Отказ в регистрации гостевого дома был признан законным.

В 2023 году ООО «Баден-Баден Екатеринбург» планировало расширить термальный комплекс в Еткульском районе, построив гостиничный корпус квартирного типа. Соответствующее разрешение на строительство было запрошено в местной администрации, однако она отказала компании в его выдаче. В результате «Баден-Баден Екатеринбург» направил в мае 2023 года в Арбитражный суд Челябинской области иск к мэрии Еткульского района. Истец просил признать отказ в строительстве незаконным. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Причиной стали в том числе недоработки проекта строительства, из-за которых возведение объекта на территории памятника природы невозможно.

ООО «Уральские горячие источники “Баден-Баден”» зарегистрировано в 2014 году. Директором организации является Евгений Кононов. Термальные комплексы «Баден-Баден» расположены в Челябинской области в Еткульском бору, в Миассе у озера Тургояк, а также в Кургане, Екатеринбурге и городе Реж.

Партнер юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков отмечает, что у собственника земельного участка не было необходимости продлевать договор аренды. «Суд подтвердил, что аренда истца истекает только в сентябре 2058 года, поэтому продление этого срока было бы неправомерным. Решение суда не обязывает собственников ни снести постройки, ни закрыть комплекс. Однако создана правовая база для заявления таких требований в будущем, после которых и будет решена судьба комплекса и построек, но уже в новых судебных процессах»,— сообщил эксперт.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан также отмечает, что собственники «рискуют оказаться в ситуации, когда уполномоченные органы вполне могут инициировать процедуры по признанию построек незаконными и требовать их сноса» из-за того, что земельный участок относится к категории особо охраняемых природных территорий.

ОБНОВЛЕНО 13 АВГУСТА: Пресс-служба Baden Family прислала «Ъ-Южный Урал» официальный комментарий, в котором отмечено, что поводом для продления аренды стал вступивший 14 марта 2022 года Федеральный закон №58-ФЗ. Он предусматривает продление договора аренды на 2022-2024 годы на льготных условиях.

«В связи с введением указанной меры поддержки наша компания обратилась с соответствующим заявлением в управление Росимущества по Челябинской и Курганской областям, на что получила немотивированный отказ, который был обжалован в суде. В настоящее время решается вопрос об обжаловании постановления суда первой инстанции. Срок действия текущего договора аренды участка — 49 лет, поэтому отказ в продлении на три года никаких тяжелых негативных последствий не несет, однако полагаем, что отказ в применении к заявителю льготы, предусмотренной федеральным законодательством, должен быть мотивирован и обоснован»,— пояснили в пресс-службе Baden Family.

Представители компании также отметили, что только в Еткуле Baden Family отказали в льготном продлении аренды. «Ни в Свердловской области, ни на иных территориях Челябинской области публичные собственники не спорили с обоснованностью применения мер поддержки к арендаторам»,— отметили Baden Family

Ольга Воробьева