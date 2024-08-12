В Сочи провели рейды по выявлению незаконных техзон на пляжах

На пляжах Лазаревского района Сочи провели рейды по выявлению незаконных технических зон. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В мероприятиях приняли участие специалисты дирекции по реализации программ совместно с сотрудниками ГИМС МЧС и МВД. В ходе проверки были зафиксированы следующие нарушения: несанкционированный подход маломерных судов в запрещенных местах, буксировка плавательных средств с использованием гидроциклов и передача управления транспортными средствами лицам, не имеющим соответствующих удостоверений.

По итогам мониторинга были составлены протоколы о нарушениях. Сейчас специалисты продолжают контролировать ситуацию на пляжах города для обеспечения безопасности отдыхающих.

Нурий Бзасежев

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