Бывшего замглавы Магнитогорска приговорили к десяти годам колонии за взятки

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему заместителю главы города Дмитрию Гаврилову и экс-директору муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко, обвиняемым в получении взяток на общую сумму свыше 14,5 млн руб. Каждому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также им запрещено занимать должности в государственной и муниципальной службе в течение восьми лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Установлено, что с июня 2020-го по август 2022 года обвиняемые получили деньги от директора ООО «Вектор-СД» Сергея Бондаренко взамен на покровительство и содействие при заключении муниципальных контрактов по обслуживанию благоустройства города, ускорение процедур выплаты денежных средств по результатам выполненных работ, а также прием работ, несоответствующих требованиям качества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле компанию «Вектор-СД» из Магнитогорска оштрафовали на 10 млн рублей по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Руководитель Сергей Бондаренко ранее получил пять лет условного лишения свободы за передачу взятки бывшему вице-мэру Дмитрию Гаврилову и госслужащему Денису Кравченко.