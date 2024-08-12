Ашинский метзавод взыскал 11,5 млн евро с предприятия в Краматорске

Челябинский областной суд удовлетворил иск Ашинского металлургического завода к частному акционерному обществу «Новокраматорский машиностроительный завод» (Краматорск). Истец требовал расторгнуть договор на поставку продукции, заключнный в 2013 году, а также взыскать аванс в размере 11,5 млн евро. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным суда, дело рассматривается с января 2022 года. Изначально сумма исковых требований составляла 958,4 млн рублей. В качестве третьего лица к рассмотрению дела были привлечены межрегиональная и межрайонная инспекции ФНС России, Сбербанк, Челябинская таможня, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

Ашинский метзавод является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», гендиректором является Константин Бакин. Чистая прибыль предприятия в первом квартале 2024 года составила 2,3 млрд рублей.

Новокраматорский машиностроительный завод — градообразующее предприятие Краматорска и один из крупнейших в мире заводов тяжелого машиностроения. НКМЗ занимает территорию в 328 гектаров, производит оборудование для металлургических и горнодобывающих производств, для атомных ледоколов и гидроэлектростанций — от арматуры до самых больших в мире прессов.