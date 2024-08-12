«Встретились непривычные зарисовки лесных трав»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы художника будут представлены в Национальной художественной галерее «Хазинэ».

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Недавно побывал в Казани. Помимо прогулок по пешеходной улице Баумана и по кремлю, где мирно соседствуют православный храм и сравнительно недавно выстроенная мечеть Кул-Шариф, а также резиденции бывшего и нынешнего глав Татарстана, поездок на электросамокатах по прогулочному набережному маршруту, зашел, конечно, в Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан посмотреть на разные выставки.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ, что как раз в кремле, до начала сентября открыта экспозиция произведений художника, которого можно назвать местным, уроженцем Татарстана из Елабуги Ивана Ивановича Шишкина. Представлены 60 произведений, среди них 33 живописных работы и 27 графических листов. Кстати, Казань владеет третьей по величине коллекцией работ Шишкина в России. Кроме обычных сосновых пейзажей встретились и очень непривычные для главного русского пейзажиста зарисовки лесных трав с мужской фигурой, почему-то написанной в верхнем левом углу («Травы», дерево, масло).

Вообще выставка Шишкина любопытнейшим образом сопровождается экспозицией из 46 образцов растений, предоставленных Зоологическим музеем и гербарием им. Э. А. Эверсмана Федерального университета, представляющих флору Татарстана и нашедших отражение в живописно-графическом наследии Шишкина. Это была идея куратора выставки, директора ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой — совместить графические травы у Шишкина и травы из гербариев казанских студентов: «Он рисовал у нас. Это были простые растения, которые растут в полях, например. Вот есть у него потрясающая работа — "Полянка", передний план весь из этого разнотравья, которое освещено солнцем. И эта выставка дает возможность людям взглянуть на эти произведения немножко по-иному, с реалистической точки зрения».

Получилось неожиданно и оригинально. Пожалуй, стоило бы добавить кураторского интерактива, поместив листы с засушенными растениями прямо рядом, на соседних стенах с рисунками пером и карандашом. Можно было бы искать соответствия.