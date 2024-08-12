Из Сочи отправили более 250 кг гуманитарной помощи в зону СВО

Из Сочи отправили очередную партию гуманитарного груза для нужд зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

К линии берегового соприкосновения направлено более 250 кг груза. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, медикаменты, гигиенические принадлежности, а также строительные материалы.

Сбор и доставка груза находится на особом контроле у городского координационного совета.

Нурий Бзасежев

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