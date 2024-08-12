Территорию возле мечети Ар-Рахим отдадут под застройку

Мэрия Уфы намерена передать для комплексного развития территорию, ограниченную проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева, Айской и проектируемой частью Бакалинской улицы. Общая площадь участка — 11,9 га, она застроена частными домами. Управление комплексного развития городской администрации должно объявить торги на право заключения договора комплексного развития со сроком реализации 14 лет.

Согласно приложению к постановлению три аварийных многоквартирных дома подлежат сносу. Также планируется снести частные дома и постройки, бани, гаражи, погреба. Основными видами разрешенного использования земельных участков обозначены многоэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта, предоставление коммунальных услуг. Максимальная высота жилых домов не ограничена.

Площадь жилой застройки в квартале ограничена 23 га. Кроме многоквартирных домов девелопер сможет возвести учреждения здравоохранения, дошкольного и среднего общего образования, сооружения делового управления, магазины. Также на территории могут разместиться банковские и страховые организации, заведения общественного питания, спортивные площадки и залы, автостоянки, элементы улично-дорожной сети и благоустройства.

Идэль Гумеров

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