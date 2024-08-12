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Челябинцы начали заранее бронировать отели на новогодние праздники

Доля ранних бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле была почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

В среднем челябинцы бронируют билеты на новогодние праздники за 222 дня до поездки. Средняя цена за ночь в отеле – 5,9 тыс. руб.

Среди наиболее популярных российских городов для встречи Нового года – Москва (средняя стоимость ночи 6,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (7,1 тыс. руб.), Сочи (8,7 тыс. руб.), Краснодар (11,6 тыс. руб.), Екатеринбург (5,5 тыс. руб.).

Наиболее популярные зарубежные направления для бронирований – Италия (средняя стоимость ночи 20,1 тыс. руб.), Объединенные Арабские Эмираты (29,1 тыс. руб.), Таиланд (33 тыс. руб.).

Чаще всего бронируют номера в трех- и четырехзвездочных отелях — их доли 30% и 20% соответственно. 40% бронирований приходятся на пользователей с детьми — по данным «Яндекс Путешествий», семьи стараются спланировать свои поездки заранее, так как по популярным направлениям число подходящих номеров ограничено.

Виталина Ярховска

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