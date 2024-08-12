За выходные спасатели эвакуировали с гор Сочи 18 человек

Сочинские спасатели за выходные эвакуировали 18 человек из горно-лесной местности курорта. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый сигнал о происшествии поступил в спасательный отряд вечером 10 августа в 19:40. Один из отдыхающих сообщил, что в Навалишенском ущелье группа туристов оказалась отрезана от берега. Они находились на узком участке ущелья, где уровень воды реки Большая Хоста поднялся почти на метр. Спасатели Хостинского и Центрального подразделений ЮРПСО МЧС России с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали на безопасный берег 16 человек, включая 12-летнего ребенка. Все действия были выполнены в соответствии с правилами, никто не пострадал.

Примерно в том же промежутке времени другой отряд спасателей отправился на поиски 43-летнего местного жителя, заблудившегося в горах. Мужчина обратился к спасателям и рассказал, что поранил ноги о колючки и не может найти обратную дорогу. Пострадавший находился на склоне хребта Будунуко на высоте 600-650 м, между ручьями Кайсук и Сванидзе.

Следуя по указанным координатам, спасатели встретили в лесу двух туристов, один из которых обращался за помощью. Как выяснилось, туристы нашли тропу и решили спуститься самостоятельно, но столкнулись с проблемой — один из телефонов с фонарем разрядился. Спасатели выдали им дополнительные фонари и сопроводили их до поселка.

Нурий Бзасежев

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