Русская Америка, Петропавловск и Авачинская сопка

200 лет назад, в июле 1824 года, группа исследователей из экспедиции капитан-лейтенанта Отто Коцебу совершила первое задокументированное успешное восхождение на Авачинский вулкан. В состав экспедиции входили доктор медицины Генрих Зивальд, будущий выдающийся физик и академик Эмилий Ленц и геолог Эрнст Гофман, который вскоре прославится как известный путешественник.

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Фото: Валентин Шияновский / РИА Новости Отто Коцебу

Фото: Валентин Шияновский / РИА Новости

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга Валентина Ильина считает, что восхождение на вулкан части научного отряда стало возможным благодаря геополитическим изменениям, которые происходили в начале XIX века в районе Тихого океана: «К началу XIX века на Тихом океане произошли большие перемены. На северо-западном берегу Северной Америки возникла, стала развиваться и преуспевать новая отдаленная провинция государства — Русская Америка. Этому успеху во многом содействовала основанная в 1799 году Российско-Американская компания. В связи с расширением связей с Русской Америкой и прилегающими к ней островами сразу же возрос интерес к Петропавловску как надежному порту-убежищу на морском пути от Охотска к северо-западным берегам Америки. Именно поэтому Правление компании решило создать в Петропавловске свою постоянную базу. Необходимость контроля и расширения снабжения русских тихоокеанских владений различными товарами привела к организации первых кругосветных плаваний из Кронштадта в Тихий океан, к берегам Камчатки и Русской Америки».

По данным камчатского исследователя Татьяны Воробьевой, в период с 1803 по 1857 год российские моряки совершили 31 кругосветное и полукругосветное плавание из Кронштадта в северную часть Тихого океана, заходя по пути в Петропавловск и Русскую Америку. В этих экспедициях участвовало 24 парусных судна, и в 19 случаях они останавливались в Петропавловске, иногда на целую зимовку.

Город на берегу Авачинской бухты служил главной базой для дальнейшего изучения Тихого океана, Охотского и Берингова морей, побережий Камчатки и Русской Америки, просторов Мирового океана. Во время этих экспедиций было сделано немало географических открытий, прославивших русскую науку.

Небольшое и почти забытое поселение Петропавловска преобразилось. Заходящие в порт корабли вносили разнообразие в жизнь полуострова, а зимующие в городе путешественники способствовали накоплению научной информации о флоре и фауне Камчатки.

В ряду этих экспедиций плавание шлюпа «Предприятие» под командованием Коцебу занимает особое место. Восхождение на Авачинскую сопку положило начало покорению одного из самых величественных вулканов полуострова.

Первопроходцам потребовалось немало мужества, чтобы достичь вершины. На протяжении последующих 85 лет все попытки повторить их успех оказывались неудачными из-за непогоды и удушливых вулканических газов. Лишь в 1909 году зоологу Петру Шмидту, руководителю отряда экспедиции Рябушинского, удалось вновь достичь кратера Авачи, причем его весеннее восхождение по сложности было сопоставимо с зимним.

Сегодня на вершину Авачинского вулкана регулярно совершают массовые походы тысячи туристов. Но 200 лет назад путь к кратеру был по-настоящему первопроходческим, это предприятие требовало огромной смелости и решимости.

Экспедиция Отто Коцебу 1823–1826 годов стала важной вехой в истории исследования Камчатки. Восхождение на Авачинский вулкан — лишь один из результатов большого научного и географического прорыва, стимулом для которого послужило расширение русского присутствия на Тихом океане и Американском континенте в первой половине XIX века.

В Камчатском государственном университете ведутся исследования в области наук о Земле по широкому спектру направлений. Ключевым является подготовка специалистов по уникальной магистерской программе «Вулканология и сейсмология», в рамках которой студенты проводят научные исследования по геологически актуальным для Камчатского края темам. Важное место занимают геологические исследования, включающие изучение грунтовых условий и геологического строения города Петропавловска-Камчатского, с использованием современных методов, таких как георадиолокация.

Университет также уделяет внимание междисциплинарным исследованиям, активно сотрудничая с Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и камчатским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Особый акцент делается на полевых занятиях, позволяющих студентам получить практические навыки в реальных условиях вулканической активности Камчатки.

Подготовлено при поддержке Казанского государственного университета