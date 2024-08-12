ВC РФ отказался увеличить компенсацию морального вреда Фатхулле Исхакову

Верховный суд России отказался увеличить размер компенсации морального вреда 87-летнему уфимцу Фатхулле Исхакову, который провел 13 лет в заключении по ложному обвинению. Об этом сообщил в Telegram-канале юрист Виталий Буркин, представляющий интересы истца.

«6 миллионов за 13 лет каторги — это издевательская компенсация. Тем не менее судья Верховного суда России с этим размером компенсации согласился. Идем дальше. Конституционный суд и председатель Верховного суда остались. Через них, кстати, мы и добились оправдания»,— написал господин Буркин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 1959 года Фатхуллу Исхакова задержали по подозрению в покушении на убийство трех женщин. Через полгода суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, из которых он отсидел 13. В мае 2023 года приговор был отменен Верховным судом России. За пенсионером было признано право на реабилитацию. Господин Исхаков подал иск к Минфину России о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование в размере 450 млн руб. В сентябре 2023 года Ленинский районный суд Уфы обязал ответчика выплатить истцу 31,6 млн руб., а в декабре апелляционная инстанция снизила сумму компенсации до 2 млн руб. В апреле Шестой кассационный суд увеличил размер компенсации до 6 млн руб., после чего господин Исхаков подал жалобу в ВС РФ — он просил присудить ему 250 млн руб.

Венера Хисамова

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