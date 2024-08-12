В Лазаревском районе Сочи выявили незаконные врезки и утечки

В селе Детляжка Лазаревского района Сочи инспекторы водоканала обнаружили скрытые утечки и незаконные подключения к водопроводу. Эти нарушения стали причиной перебоев с водой, особенно в высокогорных районах села, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инспекторы СКИР сочинского водоканала провели рейд в селе Детляжка, где проживает более тысячи человек. Недавно местные жители начали жаловаться на слабый напор воды. Специалисты водоканала оперативно выехали на место, чтобы выяснить причины проблем с водоснабжением.

В ходе обследования магистрального водовода, который снабжает село питьевой водой с реки Шахе, специалисты не выявили никаких нарушений в работе сетей и насосной станции «Верхнее Буу». Однако в процессе проверки специалисты обнаружили несколько скрытых утечек в сети. Выявленные проблемы оказались незначительными, и их оперативно устранили. Основной причиной локального дефицита воды во второй половине дня стало активное использование воды для полива огородов и наполнения бассейнов.

На ряде улиц специалисты также выявили незаконные подключения к системе водоснабжения. Дома без индивидуальных приборов учета расходовали воду в неограниченных количествах для строительства и благоустройства территорий. Нарушителям предстоит оплатить счета за потребленную воду, а в случае отказа — долги будут взысканы через суд.

Мария Удовик

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