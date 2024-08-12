С январь по июнь 2024 года естественная убыль населения Башкирии выросла на 37%

В первом полугодии 2024 года естественная убыль населения в Башкирии составила 9,1 тыс. человек. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года показатель увеличился на 37% — тогда разница число умерших превышало число родившихся на 6,7 тыс. человек. По данным Росстата, с января по июнь в этом году число умерли 25,7 тыс. человек, за шесть месяцев прошлого года — 24,1 тыс. Число родившихся в первом полугодии составило 16,6 тыс. (в январе–июне 2023 года — 17,5 тыс.).

В расчете на 100 тыс. человек населения рождаемость в республике снизилась с 8,6 до 8,2, смертность увеличилась с 11,9 до 12,7, а естественная убыль выросла с 3,3 до 4,5.

По Приволжскому федеральному округу рост естественной убыли населения в среднем составил 20,6%, по России — 18%.

Идэль Гумеров

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